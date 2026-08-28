Сибіга: Київ закликав МСЕ не надавати частоти для російської військової супутникової системи "Рассвет" над суверенною територією України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про офіційне звернення до Міжнародного союзу електрозв'язку з вимогою не надавати частоти для функціонування російської військової супутникової системи "Рассвет" над суверенною територією України .

"Сьогодні ми офіційно звернулися до Міжнародного союзу електрозв'язку з вимогою виключити національну територію України з оголошених зон обслуговування всіх променів мереж російської військової супутникової системи "Рассвет" у всіх смугах частот", – цитує міністра МЗС у телеграм.

Відповідну ноту було передано до Бюро радіозв'язку МСЕ через наше Постійне представництво при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Мета використання Росією таких супутників над територією України абсолютно зрозуміла і не має жодного стосунку до цивільних цілей. Натомість Москва прагне використовувати їх для забезпечення своєї війни, вбивства людей та геноцидних злочинів.

"Закликаємо всіх партнерів підтримати нашу позицію та заблокувати функціонування системи "Рассвет" – не лише над сувереною територією України, а й над суверенними територіями інших країн", – зазначає Сибіга й додає, що Київ продовжить просувати міжнародні дипломатичні контрзаходи проти системи "Рассвет".