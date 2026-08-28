В Павлограді після удару по господарському супермаркету одна людина досі не виходить на зв'язок – ОВА

Внаслідок російського удару по господарському супермаркету в Павлограді постраждали сім людей, доля ще однієї невідома, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Одна людина, яка знаходилася у господарському супермаркеті Павлограда, досі не виходить на зв'язок", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Він зазначив, що через ворожу атаку магазин зайнявся. Спалахнув й приватний будинок. Вогнеборці пожежі вже локалізували.

"Семеро людей дістали поранень, троє з них – "важкі", – додав начальник ОВА.