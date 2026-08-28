Федоров став радником міністра оборони Італії з оборонних інновацій

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Ґвідо Крозетто. Про це Федоров повідомив в телеграм-каналі за результатами візиту до Італії і зустрічі з Крозетто.

"Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій. Вдячний за довіру та стратегічне партнерство. У цій ролі допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Він наголосив, що Україна має унікальний досвід технологічної війни, яким ми готові ділитися з партнерами.

"Водночас мій головний фокус незмінний – продовжую працювати в Україні над проєктами, які посилюють нашу оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси", – зазначив Федоров.

Під час зустрічі сторони обговорили дрони, автономні системи, протиповітряну оборону та розвиток defense tech-екосистеми.

"Майбутнє оборони – за країнами, які здатні швидко тестувати й масштабувати нові рішення, поєднуючи технології із сильним виробництвом. Досвід України може стати основою нової моделі оборони для Європи. Продовжуємо міжнародну поїздку. Попереду – зустрічі з партнерами щодо цифровізації, оборонних технологій та розвитку нових проєктів", – резюмував Федоров.