Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Федоров став радником міністра оборони Італії з оборонних інновацій

1 хв читати
Додати як джерело
Федоров став радником міністра оборони Італії з оборонних інновацій

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Ґвідо Крозетто. Про це Федоров повідомив в телеграм-каналі за результатами візиту до Італії і зустрічі з Крозетто.
"Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій. Вдячний за довіру та стратегічне партнерство. У цій ролі допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу", – написав Федоров в телеграм-каналі.
Він наголосив, що Україна має унікальний досвід технологічної війни, яким ми готові ділитися з партнерами.
"Водночас мій головний фокус незмінний – продовжую працювати в Україні над проєктами, які посилюють нашу оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси", – зазначив Федоров.
Під час зустрічі сторони обговорили дрони, автономні системи, протиповітряну оборону та розвиток defense tech-екосистеми.
"Майбутнє оборони – за країнами, які здатні швидко тестувати й масштабувати нові рішення, поєднуючи технології із сильним виробництвом. Досвід України може стати основою нової моделі оборони для Європи. Продовжуємо міжнародну поїздку. Попереду – зустрічі з партнерами щодо цифровізації, оборонних технологій та розвитку нових проєктів", – резюмував Федоров.

#федоров #радник #італія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ