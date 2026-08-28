Ворог атакував удень сімома "Бандеролями" та 96 ударними БпЛА, збито/подавлено 6 та 73 з них – ПС ЗСУ

Протягом дня 28 серпня (із 6.30 по 19.00) противник атакував Україну сімома S8000 "Бандероль" та 96 ударними БпЛА (понад 70 із них – реактивні), більшість дронів ворог спрямував у бік Києва, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Станом на 19.00 в повітряному просторі близько 10 реактивних ударних безпілотників. За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом дня збито/подавлено шість S8000 "Бандероль" та 73 ударних БпЛА", – йдеться у повідомленні у телеграм.