Цуцкірідзе доручив керівництву поліції Харківщини невідкладно з'ясувати всі обставини навколо наркотичних речовин і екскомбата "Магури"

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Національної поліції України Максима Цуцкірідзе доручив керівництву поліції Харківщини невідкладно і комплексно з'ясувати всі обставини, зокрема перевірити твердження представників ВСП та військовослужбовця щодо "речовини рослинного походження".

"Оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо одного з військовослужбовців буде невідкладно перевірена. Зокрема і те, як з'явилась ця інформація у ВСП", – цитує Цуцкірідзе Нацполіція у телеграм. При цьому ім'я військовослужбовця не називається.

"Сьогодні вдень у Харкові поліцейські, маючи оперативну інформацію від Військової служби правопорядку про ймовірне правопорушення, зупинили автомобіль. При спілкуванні з водієм та поверхневої перевірки у салоні автомобіля був виявлений згорток. Під час його розпаковування водій зазначив, що пакет та його вміст йому не належать", – йдеться у повідомленні.

На місце події прибули слідчі, які вилучили два зіп-пакети з речовиною рослинного походження та направили матеріали на експертизи.

"Ми не робимо жодних поспішних висновків, і вся ситуація буде детально проаналізована", – зазначив Цуцкірідзе.

Раніш відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області стверджував, що правоохоронці зупинили автомобіль військового, оскільки мали оперативну інформацію про наявність у водія наркотичних речовин. Далі з'явилася інформація , що військовий – колишній командир батальйону 47-ї бригади "Магура" Олександр Ширшин.

Сам Ширшин стверджує, що йому підкинули наркотики. "Мені підкинули траву. Все дуже цікаво і сплановано. Дякую всім причетним. Деталі згодом", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Ширшин став командиром батальйону 47 ОМБр "Магура" у липні 2024 року. У травні 2025 року подав рапорт на звільнення, у серпні того ж року був звільнений офіційно. Він неодноразово критикував командування у невиправданих втратах людей під час боїв на Курському та Білгородському напрямках.