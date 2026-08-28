Уряд і парламент прискорюють роботу над рішеннями, необхідними для продовження фінансової підтримки України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів і Верховна Рада максимально прискорюють роботу по законопроєктах та урядових рішеннях, які дають Україні необхідні фінанси від партнерів. Про це він розповів за результатами доповіді прем'єр-міністра Сергія Корецького і зустрічі з парламентарями, передає пресслужба президента.

"Важливо восени спрацювати об'єднано й спрацювати так, щоб усі рішення, які здатні підтримати нашу армію, наше оборонне замовлення, наше постачання на фронт і для захисту неба, – щоб усе це було наповнено ресурсом. Прем'єр зараз цим особисто займається, я розраховую на результати", – заявив Зеленський у вечірньому зверненні в п'ятницю.

Він додав, що Корецький звітуватиме кожні два тижні про хід роботи.

"Всі оборонні завдання, всі наші соціальні завдання в інтересах людей і повністю постачання на фронт мають бути виконані", – наголосив президент.