Зеленський: мир уже давно міг бути, але єдиний, кого це не цікавить, править у Москві

Мирний процес давно міг би досягнути успіху, якби не небажання Москви зупиняти агресію, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п'ятницю.

"Мир уже давно міг бути, але єдиний, кого мир не цікавить, править у Москві. Вже в них стало менше бензину, менше стало експорту, менше логістики. Росія вперше в історії імпортує бензин, витрачає кошти бюджету фактично на підтримку нафтових компаній. І буде таких втрат ще більше в них, якщо Росія не хоче говорити нормально про закінчення цієї війни", – сказав Зеленський, передає пресслужба президента.

Замість завершення війни, зазначив він, росіяни обрали тактику посилення терору.

"Постійні повітряні тривоги одна за одною в Києві, на жаль, залітають саме реактивні "шахеди". Так само в інших наших містах, громадах – постійні удари по Харкову, по Запоріжжю. Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, наш Херсон. Звичайні цивільні підприємства були пошкоджені на Київщині. Всі, всі наші засоби протидії вже застосовуються, і важливо, щоб було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів саме проти таких реактивних "шахедів", щоб наші дипстрайки давали Росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати", – наголосив президент.