Сили оборони домоглися повного припинення руху в порту Новоросійська – Зеленський

Дії підрозділів Сил оборони України призвели до повної зупинки руху суден в порту російського Новоросійська, заявив президент України Володимир Зеленський, заслухавши доповіді військових.

"Вже досягається наш результат, що жодне судно в їхній Новоросійськ не заходить і з порту не виходить. І кожна така доба без руху в Новоросійську – це внесок у зниження російського потенціалу війни", – розповів Зеленський у вечірньому зверненні в п'ятницю.

Він наголосив, що Україна обов'язково знайде способи заблокувати й інші порти росіян.

"І ми не починали цієї війни й цілком справедливо ми відповідаємо на російські дії", – додав він.