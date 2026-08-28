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Сили оборони домоглися повного припинення руху в порту Новоросійська – Зеленський

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Дії підрозділів Сил оборони України призвели до повної зупинки руху суден в порту російського Новоросійська, заявив президент України Володимир Зеленський, заслухавши доповіді військових.
"Вже досягається наш результат, що жодне судно в їхній Новоросійськ не заходить і з порту не виходить. І кожна така доба без руху в Новоросійську – це внесок у зниження російського потенціалу війни", – розповів Зеленський у вечірньому зверненні в п'ятницю.
Він наголосив, що Україна обов'язково знайде способи заблокувати й інші порти росіян.
"І ми не починали цієї війни й цілком справедливо ми відповідаємо на російські дії", – додав він.

#новоросійськ #україна #дрони
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