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Події

США поділилися з Україною деталями останніх зустрічей у Москві – Зеленський

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Українська сторона отримала від американських партнерів інформацію щодо серії зустрічей, які останніми днями відбулися в Москві, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічах у Москві, які відбулися цими днями. Там був ряд зустрічей. І ми говорили напередодні, ми говорили й зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію і за необхідну тональність розмови з Росією", – розповів Зеленський.
Він додав, що цінує узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити й що треба зробити.
"Росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було", – резюмував він.

#україна #переговори #інформація #сша
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