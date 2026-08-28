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Зеленський на Ставці: завдання – тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії

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Зеленський на Ставці: завдання – тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії
Фото: Офіс Президента України /www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський в ході засідання Ставки верховного головнокомандувача доручив збільшити кількість дронів, застосованих для далекобійних ударів по РФ, до тисячі на день.
"Сьогодні провів Ставку, і ключове – це максимум нашої зброї для захисту від російських ударів по Україні. І основне – наш захист від реактивних "шахедів" та щоб зробити наші дипстрайки проти Росії ще більш частими. Завдання – тисяча дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії. Зараз у середньому 300 наших далекобійних санкцій, має бути більше. Цілком конкретна мета є, і виконаємо це завдання", – заявив Зеленський, передає пресслужба президента.

#ставка #дрони #зеленський
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