"Нафтогаз" домовився з ТКЕ Дніпровської міськради про реструктуризацію 1 млрд грн боргу – СЕО

Група "Нафтогаз" досягла угоди з комунальним підприємством Дніпровської міської ради "Теплоенерго" про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ в розмірі приблизно 1 млрд грн, повідомив керівник НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко

"Для "Нафтогазу" це додатковий фінансовий ресурс для закупівлі необхідних на зиму обсягів імпортного газу та відновлення зруйнованих росіянами об'єктів. Комунальне підприємство, зі свого боку, зможе зосередитися на якісній підготовці до опалювального сезону", – написав Федоренко у своєму Facebook у п'ятницю.

За його словами, сторонам вдалося знайти дієвий механізм врегулювання боргу та забезпечити взаємовигідні умови.

Він додав, що вирішення питання відбулося у взаємодії з міською владою, обласною військовою адміністрацією, Міністерством відновлення, інфраструктури та транспорту.

"Нафтогаз" зацікавлений у системному врегулюванні заборгованості за спожитий газ і відкритий до перемовин з усіма підприємствами теплопостачання. Переконаний, що цей підхід може стати практичним рішенням і для інших компаній та регіонів", – наголосив Федоренко.

Як повідомлялося, підприємства теплокомуненерго неодноразово заявляли про необхідність вирішення боргових питань: з одного боку "Нафтогаз" вимушено блокує їхні рахунки за борги за газ, з іншого держава боргує ТКЕ різницю в тарифах, яка в цілому складає 75 млрд грн.