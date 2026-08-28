Бережна: Щонайменше 21 атака на об'єкти книжкової сфери зафіксована з початку повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано щонайменше 21 атака на об’єкти книжкової сфери, повідомила віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Сьогодні побувала у видавництві "Ранок" у Харкові – на місці російського удару. Тут згоріли 8 мільйонів книжок, серед яких 620+ тисяч підручників. росія системно атакує культуру та знищує українську книжкову інфраструктуру. Лише за літо 2026 року знищено понад 10 мільйонів книжок, а прямі втрати перевищують 1,2 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано щонайменше 21 атака на об’єкти книжкової сфери", – написала Бережна в мережі Facebook.

Також вона нагадала, що в п’ятницю РФ знову атакувала інфраструктур на Київщині, зокрема на постраждалих складах зберігалися книжки Readeat, Book.ua, "Вівату", "Основ", А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ, "Уробороса", "Чорних овець" та інших.

"Лише після двох великих атак цього літа готові книжки, сировину чи книжкові напівфабрикати втратили понад 30 українських видавництв. Це системна атака на всю інфраструктуру українського книговидання", – додала вона.

У зв’язку з цим, віцепрем’єрка заявила, що уряд формуванням комплексу рішень для підтримки книжкової сфери. Серед них: вперше з 2022 року відновлюється державна програма поповнення бібліотечних фондів українськими книжками; разом із Київською школою економіки, "Книжковим Арсеналом" та Українським інститутом книги (УІК) готуємо програму швидких грантів для малих видавництв, зокрема на друк книжок; фіналізується рішення для компенсації оренди книгарням; йде робота над розширенням "єКниги" і залученням міжнародного фінансування.

"Також для постраждалого бізнесу вже доступні гранти до 2,5 млн "Власна справа". І гранти для переробних підприємств – до 16 млн грн на відновлення виробництва, якими можуть скористатись друкарні. росія століттями забороняла українське слово циркулярами й указами, тепер вони б’ють ракетами і спалюють книжки", – написала Бережна.

Як повідомлялося, у 2022 році російські обстріли пошкодили логістичний центр видавництва "Ранок" у Харкові. Тоді було знищено частину книжкових запасів і завдано збитків на десятки мільйонів гривень.

Від ворожої атаки на Харків 23 травня 2024 року постраждала друкарня "Фактор-Друк".

17 червня 2025 року обстрілом пошкоджена книгарня-кав’ярня BookUa на столичних Нивках. Було вибито скляні двері й вікна. Того ж дня було зруйновано склад видавництва "Український пріоритет". Згоріли десятки тисяч книг, понад 130 найменувань.

4 липня 2025 року внаслідок нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.

28 серпня 2025 року книгарню "КнигоЛенд" в столиці пошкоджено обстрілом, зіпсовано книжки. Тоді ж постраждала й київська книгарня Readeat.

30 вересня 2025 року склад видавництва "Смакі" пошкоджено внаслідок російського обстрілу Дніпра, втрачено частину тиражу.

23 жовтня 2025 року книгарню "Плекай" у Подільському районі Києва пошкоджено в результаті російського обстрілу. Зокрема, вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна.

14 травня 2026 року російським обстрілом пошкоджено електропідстанцію на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві.

24 травня 2026 року постраждала одна з книгарень мережі "Книгарня "Є" на столичному Подолі.

2 липня 2026 року центральний склад логістичної компанії Denka Logistics було зруйновано під час російської атаки, внаслідок чого знищено близько 800 тис. книг видавництва BookChef.

У ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйновано видавництво MISON і постраждав офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві. Крім того, зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.

1 серпня внаслідок російського обстрілу Харкова були пошкоджені склади видавництва "Ранок", які були місцем зберігання продукції мережі "КнигоЛенд", "ФабулаКнигоманія", READBERRY, Korali books і самого видавництва "Ранок". Зазначалося, що у пожежі згоріли підручники.

Від російського удару в ніч проти 5 серпня по логістичному центру Denka Logistics знищено понад 100 тис. книг видавництва BookChef.

У ніч на 16 серпня внаслідок російського обстрілу Києва постраждали офіси і склади видавництв "Наш Формат", "Лабораторія", BookChef та РМ, розташований біля станції метро "Почайна".

28 серпня засновник книгарень Readeat та сервісу "BookTicket" Дмитро Феліксов повідомив, що від російського обстрілу постраждав склад, де були книги його книгарні, Book.ua та низки видавців. Пізніше стало відомо, що мова йде про видавництва Vivat і "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".