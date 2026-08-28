Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Лубінець: За два тижні з ТОТ вдалося повернути 23 українці

1 хв читати
Додати як джерело

23 українці повернулися додому з тимчасово окупованих територій за два тижні, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"За останні два тижні за сприяння Офісу омбудсмана додому вдалося повернути 23 громадяни України, а саме вчора ми евакуювали велику групу українців – 16 людей! Це люди літнього віку, маломобільні громадяни, українців із проблемами зі здоров’ям, родини з дітьми. І кожному з них потрібен був свій маршрут, свої документи, свої рішення і своя допомога", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

Лубінець висловив вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста у взаємодії із якими відбулася евакуація та Карітас України – за допомогу.

За його словами, найстаршій людині, яку повернуто за цей час в Україну, 88 років, наймолодшому – 11 років. "Це хлопчик, який має цукровий діабет, потребує постійної інсулінотерапії. Нам вдалося організувати повернення його та рідних дитини, а також ми подбали про те, щоб необхідний інсулін був підготовлений заздалегідь і складний шлях не призвів до погіршення стану здоров’я дитини", – розповів Лубінець.

#тот #повернення #українці
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ДСНС: Є загиблі та поранені серед цивільних, які нехтували безпекою на місцях ліквідації наслідків ударів

ДСНС: Є загиблі та поранені серед цивільних, які нехтували безпекою на місцях ліквідації наслідків ударів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про жертви серед мирного населення, яке нехтуючи власною безпекою перебували на місцях лік…

Читати