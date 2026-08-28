Лубінець: За два тижні з ТОТ вдалося повернути 23 українці

23 українці повернулися додому з тимчасово окупованих територій за два тижні, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"За останні два тижні за сприяння Офісу омбудсмана додому вдалося повернути 23 громадяни України, а саме вчора ми евакуювали велику групу українців – 16 людей! Це люди літнього віку, маломобільні громадяни, українців із проблемами зі здоров’ям, родини з дітьми. І кожному з них потрібен був свій маршрут, свої документи, свої рішення і своя допомога", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

Лубінець висловив вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста у взаємодії із якими відбулася евакуація та Карітас України – за допомогу.

За його словами, найстаршій людині, яку повернуто за цей час в Україну, 88 років, наймолодшому – 11 років. "Це хлопчик, який має цукровий діабет, потребує постійної інсулінотерапії. Нам вдалося організувати повернення його та рідних дитини, а також ми подбали про те, щоб необхідний інсулін був підготовлений заздалегідь і складний шлях не призвів до погіршення стану здоров’я дитини", – розповів Лубінець.