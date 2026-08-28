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Ворог 20 разів атакував Дніпропетровщину, поранені вісім людей – ОВА

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Ворог 20 разів атакував Дніпропетровщину, поранені вісім людей – ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Павлограді зайнявся господарський супермаркет. Понівечений і приватний будинок. Поранень дістали семеро людей. Двоє жінок 20 і 56 років та 69-річний чоловік госпіталізовані у важкому стані. Ще четверо жінок лікуватиуться амбулаторно", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Крім того, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок та автівка. Поранень дістала 41-річна жінка. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі противник цілив по Васильківській і Миколаївській громадах. Понівечені приватні оселі.

На Криворіжжі росіяни били по Зеленодольській громаді. Пошкоджена інфраструктура.

#дніпропетровщина
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