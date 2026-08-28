ВСП та поліція масово викривають схеми ухилення від мобілізації по всій Україні

Управління внутрішньої безпеки у Збройних силах України спільно з іншими правоохоронними органами проводиться широкомасштабну спецоперацію під назвою "Ухилянт". Головною метою цієї роботи є викриття корупційних схем, спрямованих на незаконне отримання відстрочок чи звільнення від військової служби під час мобілізації, повідомляє пресслужба Військової служби правопорядку ЗСУ.

За інформацією ВСП, операція ділиться на кілька етапів: "Опікун", "Гіппократ", "Феміда" та "Немезида".

В ході етапу "Опікун" була проведена перевірка документів, які військовозобов’язані подавали до районних і міських ТЦК та СП для отримання відстрочки.

"Виявлено понад 2124 особи, документи яких мали ознаки підроблення. За кожним встановленим фактом відповідні матеріали направлено до правоохоронних органів для прийняття рішень у межах компетенції", – йдеться у повідомленні.

Крім того, ВСП у взаємодії з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції провели 8 етапів практичної реалізації. За їх результатами здійснено 515 обшуків, а 389 фігурантам повідомлено про підозру.

Етап "Гіппократ" спрямований на викриття незаконної діяльності медичних працівників МСЕК, ЛЛК та ВЛК, які за фіктивними діагнозами оформлювали документи для отримання відстрочки або звільнення від військової служби.

"У межах кримінального провадження, розслідуваного за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 КК України, у взаємодії з ДСР НПУ задокументовано діяльність групи медичних працівників одного з обласних комунальних підприємств. Встановлено 34 військовозобов’язаних, які отримали відстрочки на підставі фіктивних діагнозів", – повідомляє ВСП.

В ході етапу "Феміда" правоохоронці працювали над викриттям схем, у яких судові рішення використовувалися для незаконного отримання підстав для відстрочки від мобілізації.

"У взаємодії з ДСР НПУ задокументовано та припинено діяльність голови одного з районних судів, який, за даними слідства, отримував неправомірну вигоду за ухвалення позитивних рішень щодо встановлення факту самостійного виховання та утримання дитини батьком. Наразі встановлено понад 40 таких судових рішень. Голові районного суду повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України", – йдеться у повідомленні.

Етап "Немезида" включає в себе протидію фіктивному працевлаштуванню військовозобов’язаних у закладах середньої освіти, яке використовувалося для отримання відстрочки від призову.

"У взаємодії з ДСР НПУ проведено 61 санкціонований обшук. За результатами операції затримано п’ятьох керівників навчальних закладів, яким повідомлено про підозру за ст. 114-1 КК України. Ще 29 військовозобов’язаним повідомлено про підозру за ст. 336 КК України", – повідомили в ВСП.

Зазначається, що наразі операція триває. ВСП спільно з іншими правоохоронними органами продовжує встановлювати організаторів, посередників та інших учасників схем, які намагаються використати корупційні зв’язки, підроблені документи або фіктивні підстави для незаконного уникнення військової служби.