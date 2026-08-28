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Екскомбат "Магури" стверджує, що йому підкинули наркотики, поліція перевіряє знайдену рослинну речовину

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Екскомбат "Магури" стверджує, що йому підкинули наркотики, поліція перевіряє знайдену рослинну речовину
Фото: https://www.facebook.com/a.shyrshyn

Колишній командир батальйону 47-ї бригади "Магура" Олександр Ширшин стверджує, що йому підкинули наркотики.

"Мені підкинули траву. Все дуже цікаво і сплановано. Дякую всім причетним. Деталі згодом", – написав Ширшин на своїй сторінці у Facebook.

Трохи пізніше він додав, що поблизу машини "з’явилися ще пару пакетів трави навколо машини", а також правоохоронці знайшли пакети з порошками і таблетками "в місцях, про які я навіть не знав".

На думку Ширшина, цей інцидент пов’язаний з його різкою критикою штурмових полків. Зокрема, він вважає причетним до цього командира 225 окремого штурмового полку Олега Ширяєва, з яким у нього давній конфлікт.

"У мене більше конфлікту ні з ким нема, окрім як з 225 і 425", – сказав Ширшин у коментарі "Бабелю".

У відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області стверджують, що правоохоронці зупинили автомобіль військового, оскільки мали оперативну інформацію про наявність у водія наркотичних речовин

"Під час спілкування з правоохоронцями водій-військовослужбовець – надав згоду на огляд автомобіля. Надалі чоловік дістав із бардачка згорток, усередині якого були пакети чорного кольору, ваги та речовина рослинного походження. Водій розпакував згорток, поклав його на дах автомобіля, та заявив, що заборонені речовини йому не належать", – йдеться у повідомленні.

У поліції також підтвердили, що під час огляду правоохоронці виявили та вилучили два зіп-пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які будуть направлені на експетне дослідження.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Ширшин став командиром батальйону 47 ОМБр "Магура" у липні 2024 року. У травні 2025 року подав рапорт на звільнення, у серпні того ж року був звільнений офіційно. Він неодноразово критикував командування у невиправданих втратах людей під час боїв на Курському та Білгородському напрямках.

#наркотики #підстава #перевірка #ширшин
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