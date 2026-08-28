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Події

Людина загинула внаслідок удару по АЗС у Харкові

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Внаслідок удару російського БпЛА по АЗС у Харкові одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі.

#харків #атака_рф #азс
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