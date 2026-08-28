Порошенко повідомив про замовлення великої партії баггі для військових

Фонд Порошенка разом з волонтерами громадської організації "Справа громад" законтрактували велику партію баггі для пересування військових у фронтових умовах і наразі закупили перші 180 одиниць.

"Ми закупили першу партію – 180 штук вартістю 45 000 000 гривень. Перші десять передамо до війська вже найближчим часом", – повідомив народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

За його словами, ці баггі допоможуть підвозити боєкомплекти на позиції та здійснювати евакуацію. "Один баггі може перевозити двох бійців у повній екіпіровці або 200 кг вантажу. І робитимуть це швидко та ефективно, оскільки мають потужні двигуни і можуть набирати до 100 кілометрів за годину", – розповів Порошенко.