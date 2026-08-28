Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Порошенко повідомив про замовлення великої партії баггі для військових

1 хв читати
Додати як джерело
Порошенко повідомив про замовлення великої партії баггі для військових
Фото: Євросолідарність

Фонд Порошенка разом з волонтерами громадської організації "Справа громад" законтрактували велику партію баггі для пересування військових у фронтових умовах і наразі закупили перші 180 одиниць.

"Ми закупили першу партію – 180 штук вартістю 45 000 000 гривень. Перші десять передамо до війська вже найближчим часом", – повідомив народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

За його словами, ці баггі допоможуть підвозити боєкомплекти на позиції та здійснювати евакуацію. "Один баггі може перевозити двох бійців у повній екіпіровці або 200 кг вантажу. І робитимуть це швидко та ефективно, оскільки мають потужні двигуни і можуть набирати до 100 кілометрів за годину", – розповів Порошенко.

#євросолідарність #порошенко #баггі
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ДСНС: Є загиблі та поранені серед цивільних, які нехтували безпекою на місцях ліквідації наслідків ударів

ДСНС: Є загиблі та поранені серед цивільних, які нехтували безпекою на місцях ліквідації наслідків ударів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про жертви серед мирного населення, яке нехтуючи власною безпекою перебували на місцях лік…

Читати