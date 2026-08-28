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Події

У Харкові пожежа на АЗС через удар БпЛА

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У Харкові зафіксовано удар російського дрона по АЗС у Слобідському районі міста, почалась пожежа.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

#харків #азс #бпла_рф
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