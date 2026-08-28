ДБР: посадовцю ТЦК на Івано-Франківщині повідомлено про підозру за внесення в "Оберіг" неправдивих даних

У межах операції "Чесний призов" працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру заступнику начальника – начальнику мобілізаційного відділення Івано-Франківського районного ТЦК та СП, повідомляє ДБР.

В телеграм-каналі в п’ятницю відомство зазначає, що посадовець РТЦК вніс до інформаційно-комунікаційної системи "Оберіг" неправдиві відомості про нібито проходження військової служби 21 військовозобов’язаним.

Для цього, як уточнюють у відомстві, він використовував власний електронний ключ доступу, логін та пароль і без законних підстав змінював дані в облікових картках громадян.

"У червні 2025 року він вніс до "Оберегу" інформацію про нібито зарахування одного військовозобов’язаного до військової частини та зняття його з військового обліку. Надалі, з листопада 2025 року до січня 2026 року, аналогічні зміни посадовець вніс ще щодо 20 військовозобов’язаних", – пояснюють у Бюро.

За даними ДБР, усі військовозобов’язані фактично не проходили військову службу, хоча в системі значилися зарахованими до військових частин.