За зйомку військової частини на Хмельниччині до 15 років ув'язнення засуджено місцеву жительку

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено жительку Хмельницького, яка працювала на ворога і проводила зйомку військової частини, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в п’ятницю відомство зазначає, що у квітні минулого року у Хмельницькому правоохоронці викрили 27-річну місцеву мешканку за підозрою у співпраці із РФ.

"Прокурори Хмельницької обласної прокуратури довели, що у березні 2025 року вона погодилася співпрацювати з представником фсб рф, виконуючи його завдання", – йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, жінка орендувала житло навпроти однієї з військових частин у місті, і встановила на телефон спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяло фіксувати час та GPS-координати зйомки.

"Упродовж двох тижнів жінка систематично фотографувала та знімала військовий об’єкт на відео та надсилала зібрані матеріали спецслужбісту. Гроші за державну зраду засуджена отримувала на криптогаманець", – наголошується в повідомленні.

Під час обшуку в орендованій квартирі фігурантки вилучили мобільний телефон із листуванням з представником російської спецслужби. Також встановлено, що раніше вона притягувалася до відповідальності за злочини, пов’язані із обігом наркотичних речовин.

"Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Її засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З моменту затримання держзрадниця перебувала під вартою", – інформують в Офісі генпрокурора.