Буданов: Проведення виборів під час війни може створити підґрунтя для розколу держави

Проведення виборів в Україні під час війни може поставити під питання їхні результати та створити підґрунтя для подальшого розколу суспільства і держави, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Вибори під час війни, в принципі, ставлять під певне питання їх результати. Це логічно, бо нормально всі проголосувати не можуть, а одразу починається питання, чому хтось проголосував, а хтось не зміг, а скільки тих, хто не зміг насправді, і так далі", – сказав Буданов в інтерв’ю для телемарафону у п’ятницю.

За його словами, така ситуація може створити підґрунтя для загострення внутрішніх суперечностей в українському суспільстві.

"І це дає підґрунтя при не зовсім такому об’єднаному суспільстві для того, щоб окремо взяти регіон, просто сказати, що, вибачте, ми за Україну, але от все ми не визнаємо, і поки все не налагодиться, ми така собі автономія. І тут все буде – це Україна, ми все визнаємо, тільки ми самі. Оце шлях якраз на розрив держави", – зазначив він.

На запитання, чи означає це, що спочатку необхідно завершити війну, а вже після цього проводити вибори, Буданов відповів ствердно.

"Так. Війну треба всім згуртуватись, завершити. Після цього йдемо в усі процеси", – сказав він.