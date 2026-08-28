АП ВАКС 1 вересня розгляне апеляції на запобіжні заходи Мудрій, Дубовику та Микитасю

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) у вівторок, 1 вересня розгляне апеляційні скарги на запобіжні заходи фігурантам корупційних схем із легалізації коштів та рейдерства – колишній заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій, директору Директорату з питань правової політики Офісу президента України Віктору Дубовику та колишньому народному депутату Максиму Микитасю.

"У вівторок, 1 вересня 2026 року, відбудуться судові засідання за апеляційними скаргами сторін щодо застосування запобіжних заходів до: ексдиректора одного з департаментів Офісу Президента України – о 12:45; колишньої заступниці керівника Офісу Президента України – о 14:00", – повідомляє АП ВАКС в телеграм-каналі в п’ятницю.

Судові засідання відбудуться за адресою: м. Київ, провулок Хрестовий, 4.

Раніше АП ВАКС повідомляла, що 1 вересня о 10:00 відбудеться судове засідання з розгляду апеляційних скарг захисника та прокурора на ухвалу щодо обрання запобіжного заходу Микитасю.

Як повідомлялося, ВАКС обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 30 млн грн, Мудрій ухвалою ВАКС визначено тримання під вартою з альтернативою застави в 20 млн грн, Дубовику – тримання під вартою з альтернативою застави в 7 млн грн.

На даний час заставу внесено тільки за Дубовика. Мудра та Микитась згідно з ухвалами суду, перебувають під вартою.

НАБУ та САП 19 серпня оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп". Йшлося про викриття та повідомлення про підозру особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, колишній народний депутат.

НАБУ та САП 20 серпня оприлюднили друге відео щодо корупції топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів.

Пізніше НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики.

"Діяльність злочинної організації, серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності", – йшлося у повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з ним, восени 2025 року учасники злочинної організації здійснили рейдерське захоплення двох підприємств, вартість активів яких становила 248 млн грн. "Водночас метою заволодіння одним із цих підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн грн", – зазначали в НАБУ.

Крім того, згідно з повідомленням, у травні 2026 року учасники злочинної організації намагалися заволодіти об’єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, але "через обставини, що не залежали від їхньої волі, не змогли довести вказаний злочин до кінця".

В НАБУ також зазначали, що окремі учасники злочинної організації у змові з представниками та службовими особами одного з державних банків упродовж червня 2026 року організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

"Йдеться про 150 млн грн готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа "Мідас")", – наголошувалося в повідомленні.

"На підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України", – уточнювалося в повідомленні САП.