Буданов: Україні необхідно мобілізувати щонайменше 30 тис. людей щомісяця

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що для підтримання нинішньої ситуації на фронті Україні необхідно мобілізувати щонайменше 30 тис. людей щомісяця.

"Не можна мобілізувати менше за 30 тисяч людей на місяць. Це мінімальна необхідна кількість для підтримки того, що є", – сказав Буданов у інтерв’ю для телемарафону, яке транслювалося у п’ятницю.

Водночас він не очікує, що ситуація з мобілізацією суттєво зміниться після призначення міністром оборони Євгенія Хмари.

"Наберусь сміливості і скажу вам: ні, сильно нічого не зміниться. Тому що запит є не менше, ніж 30 тисяч, а це величезна кількість людей. Тому, якби ми не казали, що зараз будемо по-іншому призивати, від того кількісні показники не зміняться", – сказав він.

За словами Буданова, можна змінювати підходи до роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), зокрема боротися з випадками неправомірної діяльності та примусовими методами мобілізації.

"Я сподіваюся, що можна змінити трохи підходи з цією силовою бусифікацією, яка інколи існує. Це не поголовно, але такі факти є. З цим треба боротися", – заявив керівник ОП.

При цьому він наголосив, що навіть після усунення таких проблем неможливо зробити так, щоб усі були задоволені мобілізацією.