Львівщина виділяє 2 млн грн на закупівлю книжок зі складів українських видавництв – Козицький

Львівська область виділяє 2 млн грн на закупівлю книжок зі складів українських видавництв для бібліотек, щоб вберегти їх від російських обстрілів, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні росія атакувала склад на Київщині, де зберігали книжки українських видавництв і книгарень. Понад 60 тисяч примірників знищені. Орієнтовні втрати українського бізнесу перевищують 23 мільйони гривень. Це не перший такий удар. І очевидно, що окупанти на цьому не зупиняться", – написав Козицький в телеграм-каналі.

За його словами, потрібно терміново рятувати українські книжки зі складів, поки ворог не знищив всю працю видавців.

"З обласного бюджету Львівщини виділяємо 2 мільйони гривень на закупівлю книжок зі складів українських видавництв. Згодом передамо їх бібліотекам", – повідомив голова ОВА.

Також він закликав голів громад і депутатів місцевих рад Львівщини зробити те саме – викупити українські книжки для своїх бібліотек, шкіл та інших комунальних закладів.

Як повідомлялося, в п’ятницю засновник книгарень Readeat та сервісу "BookTicket" Дмитро Феліксов повідомив, що від російського обстрілу постраждав склад, де були книги його книгарні, Book.ua та низки видавців. Пізніше стало відомо, що мова йде про видавництва Vivat і "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".