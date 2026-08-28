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Україна готується до ще одного великого обміну полоненими – Буданов

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Україна готується до ще одного великого обміну полоненими – Буданов
Фото: скриншот

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом очікується ще один великий обмін полоненими між Україною та РФ.

"До речі, нещодавно бачили, як був один обмін, потім на День Незалежності повернули ще десять людей з Білорусі. І буде ще один великий, дуже скоро", – сказав Буданов.

Він також зазначив, що будуть шукатися можливості для домовленостей щодо Чорного моря.

"Будемо шукати варіанти по морю, бо щось із цим треба робити", – сказав він.

Водночас Буданов заявив, що не очікує припинення війни найближчим часом і припустив, що бойові дії триватимуть узимку. "На жаль, боюсь, що так", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи доведеться Україні воювати взимку.

#обмін_полоненими #буданов
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