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Буданов: Я не маю права експериментувати з кадровими змінами в ОП під час війни

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Буданов: Я не маю права експериментувати з кадровими змінами в ОП під час війни
Фото: скриншот

Керівник Офісу президента (ОП) Кирило Буданов заявив, що не став проводити масштабну заміну заступників після свого призначення на посаду керівника ОП, оскільки вважає важливим зберігати інституційну сталість та пам’ять, особливо під час воєнного стану.

"Я прибічник інституційних підходів. Інстутиційні підходи – це інституційна сталість, її не можна зробити, коли ти прийшов, всіх на три букви послав, виконав, завів інших. Так можна робити, але це має проблеми", – сказав Буданов у інтерв’ю для єдиного телемарафону, яке транслювалося у п’ятницю.

Він зазначив, що повна заміна команди потребувала б щонайменше пів року для адаптації нових людей.

"Я не маю права експериментувати. Просто, коли я сам прийшов, як людина нова, всіх викинути, всю інституційну пам’ять зруйнувати, всі процеси зупинити і чекати, поки люди розберуться на місцях (…)", – пояснив керівник ОП.

За словами Буданова, він обрав поступовий підхід до кадрових змін: "Я прийшов класичним інституційним шляхом. Тобто те, що є, ним керувати, поступово робити заміни з якихось нових людей".

Він додав, що за цей час на середньому рівні в ОП з’явилося чимало нових працівників, зокрема військових.

#війна #кадри #буданов #опу
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