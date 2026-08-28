Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Глава МВС: За добу від обстрілів в Україні загинули 16 людей, в п'ятницю ворог продовжує бити по цивільних об'єктах

2 хв читати
Додати як джерело
Глава МВС: За добу від обстрілів в Україні загинули 16 людей, в п'ятницю ворог продовжує бити по цивільних об'єктах
Фото: ДСНС

Останні дві доби ворог майже безперервно запускає реактивні безпілотники по регіонах України, зокрема по Києву та Київській області, упродовж минулої доби внаслідок обстрілів території України загинули 16 людей, ще 50 – постраждали, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"Упродовж доби внаслідок обстрілів території України загинули 16 людей, ще 50 – постраждали", – написав міністр в телеграм-каналі в п’ятницю.

Він нагадав, що напередодні у четвер лише у столиці сигнал повітряної тривоги оголошували 13 разів, а тривала вона загалом більше 14 годин.

"Сьогодні (28 серпня) росіяни продовжують терор. Б’ють по цивільних підприємствах, складах з продуктами, гіпермаркетах, поштових терміналах, складах, де зберігаються книги", – наголосив глава МВС.

Він зауважив, що наразі рятувальники продовжують працювати на Київщині, де ситуація найскладніша.

"Поруч із ними – поліцейські, які беруть участь у ліквідації наслідків атак та фіксують злочини. Через повторні загрози ударів ми змушені зупиняти роботу", – уточнив міністр.

Вигівський вчергове звернувся до українців із прохання проходити до укриттів або безпечних місць під час повітряної тривоги.

Він розказав, що у п’ятницю вранці на Київщині одна людина загинула, є постраждалі. "Це жителі, які попри загрозу повторного обстрілу перебували поблизу місця, де тривають роботи з ліквідації наслідків удару", – зазначив міністр.

"Цинічні та підлі атаки по цивільних об’єктах та житлових районах. У такі моменти важливо дотримуватись правил безпеки. Жодна термінова справа не варта ризику життям", – резюмував Вигівський.

#атаки_рф #вигівський #мвс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ДСНС: Є загиблі та поранені серед цивільних, які нехтували безпекою на місцях ліквідації наслідків ударів

ДСНС: Є загиблі та поранені серед цивільних, які нехтували безпекою на місцях ліквідації наслідків ударів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про жертви серед мирного населення, яке нехтуючи власною безпекою перебували на місцях лік…

Читати