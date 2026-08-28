СБУ: уражено бомбардувальник Ту-95МС і склад боєприпасів на військовому аеродромі "Енгельс"

Служба безпеки України провела чергову успішну спецоперацію: уражено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, склад боєприпасів та склад із паливно-мастильними матеріалами на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області РФ, інформують в СБУ.

В телеграм-каналі в п’ятницю українська спецслужба зазначає, що до цієї цілі далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 кілометрів.

"За попередніми даними, окрім літака, також уражено склад боєприпасів та склад із паливно-мастильними матеріалами", – йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадують, що це вже другий стратегічний бомбардувальник, уражений СБУ за останні місяці. "Під час атаки 17 липня критичних пошкоджень зазнав інший Ту-95МС – у нього повністю відірвана хвостова частина", – уточнюють в СБУ.

"СБУ продовжує методично бити по ключових об’єктах російської воєнної машини. Ураження стратегічної авіації ворога означає менше носіїв ракет, здатних завдавати ударів по Україні. Також для росії – це багатомільйонні втрати та черговий доказ того, що навіть найбільш віддалені військові об’єкти є досяжними для українських сил", – резюмується в повідомленні.