Буданов: Боротьба з корупцією є темою номер один для українського суспільства

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що боротьба з корупцією є "темою номер один" для українського суспільства, а у справах, які нині розслідуються (операція "Форест Гамп"), остаточні висновки можна робити лише після рішень суду.

"Важливість боротьби з корупцією – це тема номер один, згідно різних досліджень", – сказав Буданов в інтерв’ю для національного телемарафону, яке транслювалось у п’ятницю.

Він зазначив, що корупційні скандали в Україні відбуваються хвилями, однак, на його думку, сам факт їхнього виникнення та публічного обговорення свідчить про наявність демократичних механізмів.

"Є проблеми? Так, є проблеми. Проблеми треба вирішувати", – сказав керівник ОП.

Коментуючи розслідування корупційних справ, зокрема, операції "Форест Гамп", Буданов наголосив на необхідності дочекатися встановлення всіх обставин і рішень суду.

"Поки немає рішення суду, ніхто не може бути визначений винним чи невинним", – сказав він.

Буданов також висловив упевненість у спроможності української судової системи розглядати такі справи, зокрема Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

"Ми кажемо, що ВАКС правильний, нехай ВАКС розбирається", – зазначив керівник ОП.