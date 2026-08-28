Окупанти обстріляли Суми із РСЗВ, пошкоджено склади та транспорт, семеро людей поранено

Російські окупаційні війська завдали удару по Сумам, пошкоджені складські приміщення, відомо про сімох постраждалих, один із них у важкому стані, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог завдав удару по території Сум, попередньо – з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджені складські приміщення та транспорт у Зарічному районі міста", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

За даними ОВА, наразі госпіталізовані семеро постраждалих, один із них – у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу. Рятувальна операція триває. Усі наслідки ворожої атаки уточнюються.