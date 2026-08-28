Бровді до окупантів: Звикайте до блекауту, зима буде ранньою та темною, у Криму теж

Сили безпілотних систем Збройних сил України протягом 26-28 серпня уразили 21 енерговузол і Луганську ТЕС на тимчасово окупованих територіях України, повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), зазначивши, що наразі відкрито філію операції "Кримський рубильник off" – Схід-Вйо.

"Перемогли світло на ТЕЦ у Херсоні (…)? Сидітимете без світла у всій ТОТ віднині. Очко для почину – 21 енерговузол і Луганська ТЕС за три доби 26-28 серпня відпрацьовані Птахами СБС. Операція СБС "Кримський рубильник off"- відкрито філію "Схід-Вйо", – написав Бровді у Телеграм-каналі у п’ятницю.

"Звикайте до блекауту", – написав Бровді, звертаючись до ворога. "У цю гру, виявляється, грають двоє. Зима буде ранньою та темною. У Криму теж", – додав він.

У своєму дописі Мадяр перерахував всі об’єкти енергетики, що зазнали уражень з боку СБС протягом трьох діб з вказанням виконавців завдань по ураженням.

1. Луганська ТЕС "Щастя", нп Щастя, Луганська обл., 1 ОЦ СБС, 427 ОБр СБС "Рарог", 413 оп СБС "Рейд"

2. Електропідстанція ПС 220 кВ "Алчевська", нп Алчевськ, Луганська обл, ГВ БАС "Фенікс"

3. Електропідстанція ПС 150 кВ "Тимофіївка", нп Тимофіївка, Херсонська обл, 412 ОБр СБС "Nemesis"

3. Електропідстанція ПС 150 кВ "Генічеська", нп Генічеськ, Херсонська обл, 412 ОБр СБС "Nemesis"

4. Електропідстанція ПС 110 кВ "Ковильне", нп Ковильне, АР Крим, 427 ОБр СБС "Рарог"

5. Електропідстанція ПС 110 кВ "ЮДВ", нп Лісне, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

6. Електропідстанція ПС 110 кВ "ВАОК", нп Володимирівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

7. Електропідстанція ПС 110 кВ "Луганськ", нп Луганськ, Луганська обл, 1 ОЦ СБС

8. Електропідстанція ПС 110 кВ "Новоозерна", нп Новоозерне, АР Крим, 427 ОБр СБС "Рарог"

9. Електропідстанція ПС 110 кВ "Крайнє", нп Крайнє, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

10. Електропідстанція ПС 110 кВ "Павлівка", нп Павлівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

11. Електропідстанція ПС 110 кВ "Дмитрівка", нп Дмитрівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

12. Електропідстанція ПС 110 кВ "Войкове тягова", нп Любівка, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

13. Електропідстанція ПС 110 кВ "Новотроїцька", нп Новотроїцьке, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

14. Електропідстанція ПС 110 кВ "Новоазовська", нп Новоазовськ, Донецька обл, 1 ОЦ СБС

15. Електропідстанція ПС "Нива", нп Нива, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

16. ГРС "Старопетрівка", нп Старопетрівка, Запорізька обл, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

17. ГРС "Роздольне", нп Роздольне, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

18. ГРС "Маринівка", нп Маринівка, Запорізька обл, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

19. ГРС "Новопавлівка", нп Новопавлівка, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

20. ГРС "Партизани", нп Партизани, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

"За час операції СБС "Кримський рубильник off" (01.07-28.08) Птахами відпрацьовано 315 енерговузлів у Криму та інших окупованих територіях", – підсумував Мадяр.

Допис Бровді закінчив традиційно: "Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо".