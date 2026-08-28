До Дня пам’яті захисників України Кличко вручив нагороди родинам полеглих Героїв

До Дня пам’яті захисників України родини полеглих військових отримали відзнаку Київського міського голови – медалі "Честь. Слава. Держава". Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який вручав нагороди.

"Напередодні Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, свободу й територіальну цілісність нашої держави, вручив від столиці медалі "Честь. Слава. Держава" родинам полеглих Героїв. Дата 29 серпня пов’язана з Іловайською трагедією 2014 року, коли російські війська порушили домовленість про безпечний вихід українських військових із оточення. Відтоді минуло 12 років. Змінилися масштаби війни, наш досвід і розуміння й цінність того, що ворог намагається у нас відібрати. Але незмінним залишається головне — Україна продовжує боротися за своє право бути вільною і платить за це найвищу ціну", - сказав Віталій Кличко.

Він розповів про двох загиблих військових, які попри свій вік, встали на захист України.

"Серед тих, кого сьогодні відзначили, Андрій, якому на момент загибелі виповнився лише 21 рік. У цьому віці життя тільки починається. Але війна обірвала його... Володимиру, найстаршому серед Героїв, яких ми вшановували, було 64 роки. З 2015-го він був волонтером: власноруч виготовляв буржуйки та доставляв їх українським захисникам на передову. А з початком повномасштабного вторгнення — одним із перших долучився до захисту України. Такі різні за віком, життєвим досвідом і долями, вони мали спільне — готовність захищати свою державу", - розповів Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення місто піклується про родини полеглих захисників – для них діє окрема система допомоги.

"Пам’ятаємо кожного і кожну, хто поклав своє життя. Та піклуємося про тих, хто втратив рідних і близьких — відважних захисників України. Для родин полеглих військових у Києві діє окрема система міської допомоги. Це матеріальна підтримка дітей та непрацездатних батьків, безплатний проїзд у комунальному транспорті, оздоровлення дітей у супроводі дорослого, санаторно-курортне лікування та інші соціальні послуги", - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, Київ системно підтримує родини загиблих військових. Зокрема, це щомісячна та щорічна допомога непрацездатним членам сім’ї, комунальні, соціальні та освітні пільги, в тому числі безкоштовний проїзд в комунальному транспорті. Також для дітей полеглих військових місто забезпечує безкоштовне харчування в школах і садочках, а також фінансує путівки до санаторно-курортних закладів.