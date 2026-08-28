Три пожежі ліквідують після обстрілів на різних локаціях в Бучанському районі Київської області

Рятувальники працюють одночасно на трьох локаціях, де виникли пожежі внаслідок російського обстрілу в Бучанському районі Київської області, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Ліквідація наслідків ускладнюється повторними атаками ворога. Кожна повітряна тривога – це необхідність залишити небезпечну ділянку та відійти на безпечну відстань. Щойно загроза минає, рятувальники знову повертаються до роботи – заходять на об’єкти, продовжують гасити та ліквідовувати наслідки російських ударів", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що, попри постійну небезпеку, рятувальники не зупиняють роботу. "Працюють доти, доки кожен осередок пожежі не буде ліквідований", – наголошують в ДСНС.

Як повідомлялося, в Бучанському районі Київської області надзвичайники станом на ранок п’ятниці працювали на кількох локаціях, де внаслідок ударів російських безпілотників виникли пожежі складських будівель та автомобілів.

За словами очільника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, під атакою ворожих безпілотників перебували цивільні об’єкти і в інших районах. За його словами, в області пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки, 16 транспортних засобів у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

Внаслідок російської атаки у Бучанському та Фастівському районах одна людина загинула і дві отримали поранення.