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ГУР має докази зупинки роботи одного з найбільших НПЗ РФ у Кстові – Зеленський

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ГУР має докази зупинки роботи одного з найбільших НПЗ РФ у Кстові – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Головне управління розвідки Міністерства оборони України має докази зупинки функціонування одного з найбільших російських нафтопереробних заводів у Кстові Нижньогородської області РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника ГУР МО Олега Іващенка.

"Також у ГУР є докази зупинки функціонування одного з найбільших російських нафтопереробних заводів у Кстові Нижньогородського регіону, який щорічно переробляв 17 мільйонів тонн нафти, а також інших нафтопереробних підприємств", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Крім того, воєнна розвідка підтверджує високу ефективність українських дипстрайків, зокрема по російських воєнних виробництвах та по об’єктах нафтової галузі.

"За наявними у нас даними, які базуються на інформації самої російської сторони, після низки наших далекобійних санкцій проти підприємства "Комбінат "Каменський"" в Ростовському регіоні росіяни втратили значну частину своїх спроможностей у виробництві твердопаливних двигунів для ракет", – повідомив президент.

Він наголосив, що Україна продовжить цю далекобійну роботу.

#кстов #удар #гур_мо #нпз
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