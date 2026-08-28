На Київщині знищено склад ЮНІСЕФ із гуманітарною допомогою для дітей та сімей

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) повідомив про знищення своїх гуманітарних запасів у складському приміщенні у селищі Чубинське Київської області, що зазнало ворожої атаки 27 серпня.

"Вчора гуманітарні припаси для дітей та сімей були знищені під час атаки, яка зачепила склад, що утримується UNICEF у Чубинському, Київська область", – йдеться у повідомленні ЮНІСЕФ у соціальній мережі Х у п’ятницю.

На складі зберігалися критично важливі запаси гуманітарної допомоги, призначені для підтримки українських дітей та родин, які постраждали від війни. Підкреслено, що "це перешкоджає доставці життєво важливого забезпечення найвразливішим, особливо напередодні чергової суворої зими".

Як повідомлялося, 19 липня 2026 року удару також зазнали склади ЮНІСЕФ у Білогородці на Київщині. Атака в липні 2026 року стала першим випадком повного знищення гуманітарного складу фонду з такими великими втратами (на суму майже $3,9 млн).