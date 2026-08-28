Мінсоцполітики затвердило рекомендації з моніторингу реалізації регіональних та місцевих програм підтримки ВПО

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України затвердило методичні рекомендації з розроблення та моніторингу реалізації регіональних та місцевих програм, спрямованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

"Рекомендації визначають підхід до планування та реалізації програм підтримки ВПО з урахуванням їхніх потреб та особливостей конкретних територій, а також до узгодження заходів і врахування вже наявних механізмів підтримки. Це один з інструментів реалізації політики Міністерства, спрямованої на перехід від ситуативного реагування до системної підтримки адаптації та інтеграції ВПО в громадах. В основі такого підходу – потреби конкретної громади та людей, які в ній проживають", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що під час підготовки програм рекомендується оцінювати потреби ВПО, рівень їх забезпечення та інтеграції, а результати оцінювання використовувати для визначення пріоритетів і заходів підтримки.

Водночас програми мають враховувати підтримку, яка вже діє в громаді, зокрема в межах інших місцевих, обласних і державних програм, що дає змогу уникати дублювання заходів та спрямовувати ресурси на ті потреби ВПО, які залишаються невирішеними.

У відомстві розповіли, що під час оцінювання потреб рекомендується враховувати аналіз звернень.

"Це дає змогу формувати рішення щодо підтримки відповідно до ситуації та потреб конкретної громади, а не механічно переносити практики інших територій. До підготовки програм рекомендується залучати ради з питань ВПО. Це дає можливість враховувати позицію та досвід самих ВПО під час визначення пріоритетів підтримки", – йдеться в повідомленні.