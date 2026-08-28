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Речник МЗС про висловлювання П.Толстого: Такі заяви мають стати підставою для ордера МКС

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Речник МЗС про висловлювання П.Толстого: Такі заяви мають стати підставою для ордера МКС
Фото: МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи заклики заступника голови Держдуми РФ Петра Толстого до бомбардування українських міст, сказав, що такі висловлювання мають стати підставою для ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом.

Днями на одному із пропагандистських росТВ, Толстой, що раніше обіймав посаду віцепрезидента ПАРЄ, відкрито закликав бомбардувати українські міста, щоб деморалізувати цивільне населення, доки воно не "вийде з піднятими руками".

"Такі заяви російського чиновника, який закликає до скоєння воєнних злочинів і вимагає створення нестерпних умов життя для цивільного населення, мають стати підставою для видачі ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом", – написав Тихий у соцмережі Х у п’ятницю.

"Що стосується "піднятих рук" – єдиний привід підняти їх – це показати Толстому та його поплічникам-воєнним злочинцям середній палець", – зазначив Тихий.

#толстой #тихий #реакція
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