Міністр оборони оперативно відвідав Херсонську область на запрошення місцевої влади

Міністр оборони України Євгеній Хмара відвідав з робочою поїздкою Херсонську область, де обговорив з керівником Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Прокудіним першочергові потреби регіону в умовах російського терору, передусім, засоби протидії безпілотникам різних типів та авіаційним бомбам.

"Фокус на посиленні захисту доріг та критичної інфраструктури, а також наданні воїнам більших можливостей для знищення російських цілей, що становлять загрозу для наших людей", – повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України в п’ятницю.

Також міністр поспілкувався з воїнами та командирами підрозділів, які діють на придніпровському напрямку фронту у складі 30-го корпусу морської піхоти, з якими обговорив фінансову підтримку бойових частин і збільшення закупівель необхідних засобів ураження. "Взяли в роботу запити воїнів, які потребують рішень Міністерства оборони", – йдеться в повідомленні.

Також Хмара також відвідав медичний заклад, де надається допомога військовослужбовцям, та відзначив захисників нагородами.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олекандр Прокудін подякував міністру оборони за оперативне відвідування регіону. "Дякую пану Міністру за те, що оперативно відреагував на наше запрошення та особисто приїхав у регіон. Для нас це важливий сигнал уваги та готовності спільно й оперативно вирішувати питання безпеки", – написав він у Телеграмі

"Разом визначили подальші кроки та заходи, які будуть реалізовані невідкладно. Буде більше необхідних засобів, збільшаться обсяги закупівель і посилиться системність у роботі Сил оборони на Херсонському напрямку", – упевнений Прокудін.

Як повідомлялося, в ніч на четвер російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ Групи "Нафтогаз", яка є основним джерелом тепла для міста, внаслідок чого вона зазнала критичних руйнувань. "Внаслідок удару повністю знищено й виведено з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції", – повідомив в. о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що російські окупаційні війська посилили тиск на Херсонщину, збільшивши кількість авіаційних та дронових ударів, та закликав мешканців за можливості виїжджати. Коментуючи чергову атаку ворога на Херсонську ТЕЦ, він сказав, що "розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об’єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо".

"Вкотре звертаюся до жителів Херсона, особливо до родин із дітьми та літніх людей: якщо ви маєте можливості, родичів чи друзів у більш безпечних регіонах – виїжджайте! Зі свого боку, якщо ви самостійно зважитеся на цей крок – ми допоможемо з евакуацією, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою", – сказав Прокудін.