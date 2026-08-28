Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на місцях російських атак БпЛА у Запоріжжі та Харкові у четвер.

"На місці чергової атаки у Запоріжжі спільно з іншими рятувальними службами працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області. Волонтери провели обхід території для пошуку поранених, супроводжували проведення рятувальних робіт, щоб у разі потреби оперативно надати допомогу постраждалим", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Волонтери УЧХ також працювали у Харкові на всіх локаціях, що були пошкоджені внаслідок російської повітряної атаки.

"Вчора команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області працювала на всіх локаціях після чергової атаки по Харкову разом з іншими спеціальними службами", – розповіли в УЧХ.

Волонтери проводили обхід прилеглих територій та пошкодженої будівлі торговельного центру, надавали необхідну допомогу постраждалим. Першу домедичну допомогу отримали троє поранених. Після надання допомоги волонтери передали постраждалих медикам.

За інформацією ДСНС України, 27 серпня російські війська атакували один із районів Запоріжжя безпілотником. Поранення отримала 54-річна жінка, їй надали необхідну першу допомогу. Внаслідок атаки на території одного з підприємств виникла пожежа у складських приміщеннях. Рятувальники ліквідували займання на площі 5000 кв. м. Через повторні атаки роботи з гасіння доводилося переривати та переходити в укриття.

У цей же день внаслідок російської атаки на гіпермаркет в Основ'янському районі Харкова загинула одна людина, ще п'ять – постраждали. Російський БпЛА влучив у будівлю торговельного центру, внаслідок удару частково зруйновані конструкції та виникла пожежа на площі 300 кв. м.