Освітній омбудсмен закликає заклади освіти відмовитися від проведення масових урочистостей з нагоди 1 вересня

Освітній омбудсмен Надія Лещик закликає заклади освіти відмовитися від проведення масових урочистостей з нагоди початку навчального року та під час освітнього процесу через безпекову ситуацію.

"Шановні педагоги, батьки та здобувачі освіти! Наближається початок нового навчального року. Це завжди хвилюючий момент, проте в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала рф, ми маємо чітко розставляти пріоритети. Найголовніший з них – це життя та здоров’я кожного учасника освітнього процесу. З огляду на безпекову ситуацію в країні та реальні ризики, пов’язані з можливими обстрілами хочу наголосити: проведення масових заходів, зокрема шкільних лінійок, 1 вересня та під час освітнього процесу є небезпечним", – написала Лещик в мережі Facebook.

Вона наголосила, що масові скупчення людей створюють додаткові ризики, адже в разі оголошення сигналу "повітряна тривога" забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей на відкритій території вкрай складно.

У зв’язку з цим, вона закликає керівників закладів освіти: відмовитися від проведення масових урочистостей у закладах освіти; організувати початок навчального року у форматах, що мінімізують ризики для учасників освітнього процесу; зосередити увагу на проведенні інструктажів з безпеки, перевірці готовності укриттів та психологічній підтримці дітей.

Як повідомлялося, новий навчальний рік 2026-2027 у закладах середньої освіти в умовах воєнного стану розпочнеться традиційно 1 вересня і триватиме до 30 червня 2027 року. Однак фактичну дату завершення навчальних занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул ухвалюватимуть самі заклади освіти. Їх визначатиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу.