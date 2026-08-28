СБУ: заочно повідомлено про підозру двом російським командирам, які причетні до обстрілу Придніпровської ТЕС у жовтні 2022 року

Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу Генерального прокурора зібрали доказову базу і повідомили про підозру двом російським командирам, які причетні до обстрілу Придніпровської ТЕС у жовтні 2022 року, повідомляє СБУ.

"Задокументовано злочин двох рашистських командирів, які причетні до цілеспрямованого обстрілу Придніпровської ТЕС у жовтні 2022 року", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п’ятницю.

За даними слідства, ворог завдав удару по теплоелектростанції двома крилатими ракетами типу "Калібр", які були випущені з фрегата "Адмирал Макаров" в акваторії Чорного моря.

"Встановлено, що російською атакою по критичній інфраструктурі командували: капітан 1 рангу Олег Князєв – колишній начальник штабу – перший заступник командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту країни-агресора; капітан 2 рангу Сергій Романенко – екскомандир фрегата "Адмирал Макаров" 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту рф", – наголошують у відомстві.

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки заочно повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчиненого злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.