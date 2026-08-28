Громадський транспорт Києва зупиниться на хвилину вранці в суботу в День пам'яті полеглих захисників

Рух громадського транспорту зупинять у Києві о 9:00 в суботу, 29 серпня, на знак вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць України, повідомляється в телеграм-каналі комунального підприємства "Київський метрополітен".

"Київський метрополітен зупинить рух поїздів на 1 хв. На окремих станціях через технологічні процеси поїзди можуть стояти 4-5 хв. Після цього рух відновлюватимуть поступово – на повернення до звичного графіка може знадобитися до 2 год.", – йдеться в повідомленні

Наземний громадський транспорт, за технічної можливості, також зупинятиметься на зупинках пасажирського транспорту на 1 хв під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

"Просимо пасажирів врахувати це під час планування поїздок і з розумінням поставитися до тимчасових зупинок. Одна хвилина тиші – спільний вияв вдячності та шани тим, хто віддав життя за Україну", – наголосили у підприємстві.

29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.