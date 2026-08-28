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Україна і Польща відкрили новий Міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням на горі Піп Іван

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Україна і Польща відкрили новий Міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням на горі Піп Іван
Фото: https://www.facebook.com/andrii.butenko.official

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко разом із міністром науки та вищої освіти Польщі Марціном Куласеком відкрили на горі Піп Іван новий Міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням і підписали декларацію про співпрацю.

"Домовилися розвивати Карпати як спільний європейський простір для науки й освіти: спільні дослідження, обмін студентами й науковцями, підтримка молодих дослідників і дослідниць. Тут встановили телескоп під куполом, який спроєктували спеціально під складні високогірні погодні умови. Далі до телескопа додадуть роботизований комплекс – і керувати ним можна буде дистанційно. Це одна з чотирьох високогірних обсерваторій такого рівня", – написав Бутенко в мережі Facebook.

За його словами, обсерваторію відновив Карпатський національний університет імені Василя Стефаника разом із польськими партнерами. 

"Вони працюватимуть тут спільно, але обладнання відкрито й для інших: заявку зможе подати будь-яка дослідницька команда", – розповів міністр.

Він зазначив, що астрономія тут не єдиний напрям, оскільки Чорногора – це високогірна флора й окремі екосистеми, де можна вивчати клімат, природу. На місці є метеорологічні лабораторії.

Міністр нагадав, що обсерваторію збудували ще у 1938 році як наукову станцію Варшавського університету. В подальшому радянська влада її зруйнувала, і десятиліттями на вершині стояла руїна. Українці й поляки відновили її разом. Проєкт почався ще у 2012 році.

#польща #піп_іван #мон #бутенко
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