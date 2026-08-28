Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС "Небо-СВ", апаратну РЛС "П-18", пункти управління БпЛА та навчальний центр окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив про ураження на ТОТ Криму 27 серпня та в ніч на 28 серпня 2026 року радіолокаційної станції (РЛС) "Небо-СВ", апаратної РЛС "П-18", а також пунктів управління БпЛА на ТОТ Запорізької області і Донеччини.

"У районі Оленівки (ТОТ АР Крим) уражено радіолокаційну станцію "Небо-СВ", апаратну РЛС "П-18" та мобільний комплекс засобів зв’язку противника. Також у районі Фрунзе в тимчасово окупованому українському Криму уражено радіорелейну станцію "Ніколаєвка"", – йдеться у повідомленні Генштабу в телеграм у п’ятницю.

За результатами попередніх уражень підтверджено знищення 24 серпня 2026 року радіолокаційної станції "Каста" у Караїчеві (Ростовська обл., РФ) .

Крім того, в Севастополі (ТОТ АР Крим) підтверджено ураження навчального центру підготовки противника.

Повідомляється також про ураження пунктів управління БпЛА окупантів в районах Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині. Зазнали українських ударів зосередження озброєння і військової техніки противника у районі Красної Гори Донецької області.

Ступінь завданих збитків уточнюється.