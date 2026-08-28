Жінка в Одесі приховувала смерть підопічної, щоб заволодіти її квартирою – поліція

Жителька Одеси декілька днів приховувала факт смерті 73-річної пенсіонерки, а потім за допомогою спільниці, схожої на померлу, незаконно переоформила її трикімнатну квартиру вартістю 1,6 млн грн на себе, повідомляється на сайті Національної поліції України в п’ятницю.

"Скориставшись похилим віком та погіршенням здоров’я самотньої жінки, зловмисниця увійшла до неї в довіру, допомагала з побутом, купувала продукти та ліки. Згодом доглядальниця отримала доступ до її особистих документів і правовстановлюючих документів на квартиру. За цією турботою приховувалася ретельно спланована багатоетапна схема із заволодіння чужою нерухомістю", – йдеться в повідомленні.

Влітку 2025 року пенсіонерка померла і зловмисниця умисно протягом кількох днів не повідомляла про це до поліції, натомість підшукала жінку, зовні схожу на померлу, яка, видаючи себе за законну власницю оселі, пред’явила викрадені документи та від імені небіжчиці підписала договір купівлі-продажу квартири на користь доглядальниці. Зловмисниця ж виступила у ролі покупця нерухомості та поставила власний підпис у договорі, підробивши його. Ввечері того ж дня, коли всі нотаріальні та реєстраційні дії були успішно завершені, а право власності офіційно перейшло до фігурантки, вона зателефонувала в поліцію та повідомила про смерть підопічної.

"Злочинна схема розкрилася, коли законна спадкоємиця – племінниця померлої, розпочала процедуру оформлення спадщини на себе. Жінка з’ясувала, що квартира її тітки вже офіційно зареєстрована на іншу людину, відтак звернулася до правоохоронців. Поліцейські вчасно втрутилися в ситуацію та не допустили втрати майна. Адже наступним етапом шахраїв міг стати швидкий перепродаж чужої оселі. Для цього зловмисниця вже встигла оформити довіреність на ще одного свого спільника, аби він вільно розпоряджався нерухомістю", – розповіли в поліції.

Поліцейські підтвердили факт підробки та незаконність угоди. Завдані збитки законній спадкоємиці склали 1,6 млн грн.

"За клопотанням поліцейських суд наклав арешт на квартиру, яку намагалась відчужити зловмисниця, та обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 998 400 грн, яким вона не скористалася. Наразі досудове розслідування у справі завершено. На підставі достатньої кількості зібраних доказів фігурантці висунуто обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 190 – заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; ч. ч. 1 та 3 ст. 357 – незаконне викрадення та заволодіння офіційними або іншими важливими особистими документами, зокрема з корисливих мотивів; ч. ч. 3 та 4 ст. 358 – підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом та надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також використання таких документів", – йдеться в повідомленні.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті.