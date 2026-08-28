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Сили оборони уразили бомбардувальник ТУ-95МС в Енгельсі – Зеленський

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Сили оборони уразили бомбардувальник ТУ-95МС в Енгельсі – Зеленський

За добу Сили оборони України вразили нафтопереробний завод в Ярославському регіоні РФ, а також російський стратегічний бомбардувальник ТУ-95МС в Енгельсі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"В російському Енгельсі воїни "Альфи" СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Він подякував воїнам за влучність, наголосивши, що це відповідь на російські удари.

"Росіяни повинні відчувати, що таке їхня війна", – додав президент.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі, розташованому за понад 700 км від державного кордону України.

#ту_95мс #зеленський #ураження
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