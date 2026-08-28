Якість повітря у Вишгороді, Василькові, Білій Церкві та Броварах погіршилась через пожежі після ворожих атак – КОВА

Внаслідок ворожих атак, які тривають вже другу добу, у низці населених пунктів Київської області – у Вишгороді, Василькові, Білій Церкві та Броварах тимчасово погіршилась якість повітря, повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"За результатами середньодобових спостережень моніторингових постів, помірні концентрації дрібнодисперсного пилу зафіксували у Вишгороді, Василькові, Білій Церкві та Броварах. Саме пил наразі є основним забруднювачем повітря в цих населених пунктах", – йдеться у повідомленні КОВА.

Як повідомлялося, наслідки ворожої атаки зафіксовані у п’яти районах Київської області. Наразі на Київщині пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки, 16 транспортних засобів.

Зазначається, що такі умови можуть спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, літніх людей та тих, хто чутливий до подразнення дихальних шляхів. Фахівці радять до покращення ситуації: тримати вікна зачиненими; за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі; пити достатньо води; за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

Водночас в інших населених пунктах Київщини, де проводять моніторинг атмосферного повітря, перевищень допустимих показників вмісту хімічних і біологічних речовин не зафіксовано. Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Станом на 28 серпня моніторинг атмосферного повітря здійснюється на 16 пунктах спостереження у містах Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Узин, Богуслав, Васильків, Ірпінь, Вишневе, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району.

Заходи моніторингу стану атмосферного повітря тривають цілодобово в автоматичному режимі за умови безперебійного електроживлення обладнання.