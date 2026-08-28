Російська атака повністю знищила завод "Хортиця" у Запоріжжі

Лікеро-горілчаний завод "Хортиця" у Запоріжжі, що входить до групи Global Spirits, постраждав унаслідок російської атаки та не підлягає відновленню, повідомила NV Business з посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначено у повідомленні, по підприємству було чотири прильоти. Завод горів щонайменше три години.

Унаслідок атаки Global Spirits втратила близько 3-4 млн пляшок готової продукції, на яку вже було сплачено акцизний податок. Частина продукції повністю згоріла, ще частина оплавилася та підлягає утилізації. Середня вартість однієї пляшки готової продукції становила близько 100 грн.

"Частина продукції згоріла повністю, частина – оплавилась та підлягає утилізації", – зазначили у компанії.

Як повідомлялося, у ніч на 19 липня 2026 року російський ракетний удар повністю знищив основний склад готової продукції Global Spirits на Київщині. Вогонь знищив усі складські приміщення та товарні запаси. За попередніми оцінками компанії, збитки перевищили 100 млн грн, із яких 74 млн грн становили вже сплачені до державного бюджету податки, зокрема, акцизний податок, ПДВ, податок на прибуток і податки на фонд оплати праці.

Global Spirits – великий міжнародний алкогольний холдинг, що об’єднує лікеро-горілчані заводи "Хортиця" (Запоріжжя), "Одеський коньячний завод" (Одеса) і "Українська дистрибуційна компанія". Центральний офіс – у Нью-Йорку (США). За даними Опендатабот, власником трьох юросіб холдингу до липня 2022-го був Євген Черняк, потім – громадянин Ліхтенштейну Мікаель Мартін Вахтер.

Холдингу належить понад 15 локальних, регіональних і міжнародних брендів: "Хортиця", "Первак", "Шустов", "Мороша", Oreanda, San Marino, "Мікадо", "Медовуха" тощо. Продукція Global Spirits експортується до більш ніж 87 країн світу.

Global Spirits 24 лютого 2022 року відкликав ліцензію на виробництво і дистрибуцію своєї продукції на ринку РФ через її військове вторгнення в Україну.