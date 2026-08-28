Генштаб ЗСУ повідомив про чергове ураження НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі, розташованому за понад 700 км від державного кордону України.

"У ніч на 28 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області рф. На території підприємства зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у телеграм в п’ятницю.

У Генштабі зазначили, що "Славнефть-ЯНОС" – одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ, що входить до складу ПАТ "Славнефть". Потужність заводу становить близько 15 млн т нафти на рік. Підприємство здійснює повний цикл переробки нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

Це вже не перше ураження цього НПЗ. Тільки за літо українські безпілотники декілька разів атакували нафтопереробний завод у Ярославлі – 6 серпня, 17 липня та 6 липня, 28 червня.